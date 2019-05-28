Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет

Renault Arkana получил новый эксклюзивный цветНовый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет — коричневый Tenakuru.

Как и Red Fusion, он был разработан специально для Arkana и представлен в модельном ряду Renault впервые, сообщает пресс-служба французской марки.

Напомним, онлайн-продажи Renault Arkana были открыты 23 мая, и с тех пор было продано уже более 250 автомобилей новой модели. При этом особенной популярностью у клиентов пользуются полноприводные версии купе-кроссовера.

Стоимость Renault Arkana Limited Edition составляет 1 млн 419 тыс. 990 рублей за переднеприводную модификацию и 1 млн 499 тыс. 990 рублей за версию с полным приводом.

Как отмечается, лимитированная серия Edition One стала первым автомобилем в массовом сегменте, для которого будут доступны полная онлайн-оплата и онлайн-одобрение кредита. В случае полной оплаты покупателям Edition One будет предложена бесплатная доставка автомобиля на дом без необходимости посещать дилерский центр.

Renault Arkana оснащается новейшим бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.) в сочетании с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода. Система персонализации настроек вождения Multi-Sense позволяет водителю выбирать из трех режимов вождения в зависимости от ситуации (Sport, Eco, MySense). В дополнение к этому, каждый из режимов предлагает особые настройки климат-контроля и системы атмосферной подсветки салона Ambient Light.

В оснащение Renault Arkana входят мультимедийная система Easy Link c 8-дюймовым сенсорным экраном и возможностью подключения к Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс. Авто, система объемного звука премиум-класса Bose, атмосферная подсветка Ambient light, системы помощи водителю (камеры кругового обзора, система контроля слепых зон и др.). Напомним, производство Renault Arkana налажено на заводе компании в Москве.

Стоит отметить, что Россия станет первой страной, где начнутся производство и продажи новой глобальной модели Renault, а в ее разработке принимали участие преимущественно российские специалисты.