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«Святой дух» спас водителя от штрафа 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
В Германии полицейские не стали выписывать штраф автолюбителю за нарушение скоростного режима из-за того, что на снимок попал пролетающий мимо голубь, сообщается в официальном аккаунте немецких правоохраниетелй в Facebook.
На выложенном в соцсеть фото запечатлен автомобиль нарушителя. При этом в районе лобового стекла видна птица, которая своими крыльями закрывает лицо водителя.
«Это не что иное, как вмешательство небесных сил. Мы поняли знак Святого духа и не станем раскручивать дело», — говорится в сообщении.
Polizei NRW Viersen
Полицейские отметили, что автолюбитель двигался по проезжей части со скоростью 54 км/ч при разрешённых 30 км/ч. Кроме того правоохранители заявили, что обязательно оштрафовали бы владельца на 105 евро, если бы на снимке было видно его лицо.
«На самом деле мы должны были выписать штраф и голубю, который летел слишком быстро, но понимаем, что он торопится к Пятидесятнице», — резюмировали автоинспекторы.
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Автоновости , ГИБДД
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