«Святой дух» спас водителя от штрафа

В Германии полицейские не стали выписывать штраф автолюбителю за нарушение скоростного режима из-за того, что на снимок попал пролетающий мимо голубь, сообщается в официальном аккаунте немецких правоохраниетелй в Facebook

На выложенном в соцсеть фото запечатлен автомобиль нарушителя. При этом в районе лобового стекла видна птица, которая своими крыльями закрывает лицо водителя.

«Это не что иное, как вмешательство небесных сил. Мы поняли знак Святого духа и не станем раскручивать дело», — говорится в сообщении.

Polizei NRW Viersen

Полицейские отметили, что автолюбитель двигался по проезжей части со скоростью 54 км/ч при разрешённых 30 км/ч. Кроме того правоохранители заявили, что обязательно оштрафовали бы владельца на 105 евро, если бы на снимке было видно его лицо.