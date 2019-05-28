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Audi получила ОТТС на новый Audi Q3 для России 

Автоновости дня 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Кроссовер Audi Q3 второго поколения приедет в Россию в единственной версии со «старым» двигателем 1.4 TSI. Об этом стало известно из Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на новинку, действующего с 24 мая этого года.
Таким образом, теперь российское представительство (и, по совместительству, импортер) Audi имеет полное право не только ввозить, но и продавать новый «Ку-третий» в нашей стране.
С комплектацией, правда, нам не повезло. В отличие от Европы, где новый Audi Q3 продается с бензиновыми моторами 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 или 230 л.с.), дизельными 2.0 TDI (150 или 190 л.с.) и полным приводом, россиянам предложат «старую» версию 1,4 TSI (код CZDA) на 150 сил с шестиступенчатым «роботом» и передним приводом.
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