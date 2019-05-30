BMW обновила самый популярный кроссовер

Обновлённый Х1 сложно спутать с предшественником: фирменная решётка радиатора изрядно выросла в размерах, а «ноздри» срослись посередине — всё как у старших кроссоверов BMW ! Заодно появились новые бамперы и оптика — светодиодные прожекторы в фарах тоже стали более угловатыми. А ещё увеличен диаметр выхлопных труб — с 70 до 90 миллиметров. Зеркала теперь умеют проецировать на дорогу название модели.

Как и прежде, для Х1 доступен пакет M Sport, который включает агрессивные бамперы, заниженную на один сантиметр подвеску и более мощные тормоза. В интерьере изменений меньше: обновлена мультимедийная система iDrive, а архаичный рычаг коробки передач наконец-то заменили джойстиком. За доплату салон кроссовера можно оборудовать сенсорным экраном диагональю 8,8 или 10,25 дюйма.