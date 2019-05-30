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BMW обновила самый популярный кроссовер 

Популярная механика + ещё 14 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Обновлённый Х1 сложно спутать с предшественником: фирменная решётка радиатора изрядно выросла в размерах, а «ноздри» срослись посередине — всё как у старших кроссоверов BMW! Заодно появились новые бамперы и оптика — светодиодные прожекторы в фарах тоже стали более угловатыми. А ещё увеличен диаметр выхлопных труб — с 70 до 90 миллиметров. Зеркала теперь умеют проецировать на дорогу название модели.
Как и прежде, для Х1 доступен пакет M Sport, который включает агрессивные бамперы, заниженную на один сантиметр подвеску и более мощные тормоза. В интерьере изменений меньше: обновлена мультимедийная система iDrive, а архаичный рычаг коробки передач наконец-то заменили джойстиком. За доплату салон кроссовера можно оборудовать сенсорным экраном диагональю 8,8 или 10,25 дюйма.
Базовая переднеприводная версия получит семиступенчатый «робот», более мощные модификации — классический восьмиступенчатый «автомат» и полный привод xDrive с муфтой подключения задних колёс. В Европе впервые появилась гибридная версия xDrive25e с 1,5-литровым трёхцилиндровым мотором мощностью 125 лошадиных сил и 95-сильным электродвигателем на задней оси. В продажу рестайлинговый BMW X1 выходит в июле.
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Автоновости , Тест-драйвы , BMW , BMW X1
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