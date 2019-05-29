Самый большой кроссовер BMW будут собирать в Калининграде

Флагманский кроссовер BMW X7 будут выпускать на калининградском «Автоторе». Мелкоузловую сбоку модели наладят на предприятии уже в следующем месяце.

Аналитическое агентство «Автостат» пишет, что в первом квартале этого года «Автотор» завершил модернизацию производственный площадки, предназначенной для выпуска моделей BMW. Проведен капитальный ремонт всех помещений, модернизирована транспортная система сборки шасси и обновлены финальные конвейеры двух сборочных линий.

Ранее стало известно, что BMW планирует построить собственный завод в особой экономической зоне в поселке Храброво Калининградской области. Это позволит компании получить прямой выход к балтийскому порту. Сумма инвестиций в проект по предварительным оценкам может составить 270-290 миллионов долларов.

Сейчас на российский рынок поставляют BMW X7, собранные на американском заводе марки в Спартанберге. Кроссовер доступен в версиях xDrive30d, xDrive40i и М50d по цене от 5 930 000 рублей. Все двигатели — трехлитровые, мощностью от 249 до 400 лошадиных сил. В базовое оснащение модели входит пневмоподвеска, система выбора режимов движения и адаптивные светодиодные фары.