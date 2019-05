Changan представит в России новую модель

На российский рынок вскоре выйдет новинка от китайской марки Changan, о чем сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на информацию от представительства бренда.

Новинка — это новое поколение кроссовера Changan CS35, версия Changan CS35 Plus, которая будет представлена в продаже в двух комплектациях. По данным источника, для кроссовера Changan CS35 Plus предусмотрен 1,6-литровый мотор мощностью 128 л.с., который может работать с 5-скоростной МКПП или с 6-ступенчатой автоматический коробкой. В базовой комплектации у Changan CS35 Plus имеет комплект систем активной и пассивной безопасности, системы помощи водителю, а также бортовой компьютер с цветным экраном, мультимедийную систему и другое оборудование.

Статистика «Автостат Инфо» показывает, что в апреле 2019 года российские покупатели приобрели 55 автомобилей Changan CS35 (-51%), а также 5 машин Changan CS75 (-64%). С начала этого года и по апрель включительно в России было продано 172 автомобилей марки Changan, что на 54% меньше прошлогоднего результата продаж (377 ед.).