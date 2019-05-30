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Changan представит в России новую модель 

«Автостат Инфо» + ещё 2 11 часов назад
Фото: Автостат
На российский рынок вскоре выйдет новинка от китайской марки Changan, о чем сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на информацию от представительства бренда.
Новинка — это новое поколение кроссовера Changan CS35, версия Changan CS35 Plus, которая будет представлена в продаже в двух комплектациях. По данным источника, для кроссовера Changan CS35 Plus предусмотрен 1,6-литровый мотор мощностью 128 л.с., который может работать с 5-скоростной МКПП или с 6-ступенчатой автоматический коробкой. В базовой комплектации у Changan CS35 Plus имеет комплект систем активной и пассивной безопасности, системы помощи водителю, а также бортовой компьютер с цветным экраном, мультимедийную систему и другое оборудование.
Статистика «Автостат Инфо» показывает, что в апреле 2019 года российские покупатели приобрели 55 автомобилей Changan CS35 (-51%), а также 5 машин Changan CS75 (-64%). С начала этого года и по апрель включительно в России было продано 172 автомобилей марки Changan, что на 54% меньше прошлогоднего результата продаж (377 ед.).
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