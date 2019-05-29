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Вернутся ли очереди на техосмотр: что готовит новый закон 

Рамблер + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Эксперты издания Autonews рассказали, какие последствия для автолюбителей несёт в себе принятая Госдумой новая редакция закона о техосмотре. По словам экспертов, количество пунктов, где можно будет получить диагностическую карту, резко уменьшится, стоимость услуги возрастёт, а полицейские вновь начнут выписывать штрафы за несвоевременное прохождение ТО.
Отмечается, что закон вступит в силу через год — слишком много серьёзных нововведений он в себе несёт. В частности, в будущем будет изменена сама процедура прохождения техосмотра: операторы должны будут сфотографировать проверяемый автомобиль с указанием координат, даты, времени начала и завершения процесса. Это сделано для того, чтобы исключить возможность выдачи «серых» диагностических карт. При этом автор статьи сообщает, что на каждый пункт ТО будет выделено конкретное количество карт в целях борьбы с нелегальным оформлением документов.
«Максимальное число операций определят при получении аккредитации. Инспекторы Российского союза автостраховщиков (РСА) будут выезжать для проверки и утверждать это число», — приводит издание слова сотрудника РСА.
Описанные выше нововведения приведут к тому, что не все пункты техосмотра, функционирующие сегодня, смогут пройти аккредитацию и остаться на рынке. Впоследствии ситуация может привести к тому, что на станциях будут образовываться очереди.
Депутаты Госдумы предлагают ввести наказание для водителей, вовремя не проходящих техосмотр своего автомобиля. Штраф, по мнению парламентариев, должен составлять 2 тысячи рублей. Нарушение будут фиксировать камеры видеонаблюдения. Отмечается, что выписывать протокол за отсутствие диагностической карты автоинспекторы смогут не чаще, чем 1 раз в сутки.
«Это мобилизует людей вовремя проходить ТО, следить за тем, чтобы автомобиль был в исправном состоянии», — отметили в РСА.
Автор статьи отмечает, что в союзе автостраховщиков озабочены сегодняшними слишком низкими ценами на прохождение ТО. После вступления в силу новых требований вопрос перейдёт в разряд «критичных», уверены в РСА.
«По нашей оценке, прохождение техосмотра не может стоить ниже 1000 рублей», — приводит издание слова сотрудников союза.
В РСА подчёркивают, что ранее добивались утверждения минимальной пороговой цены за проведение техосмотра, но инициатива была заблокирована Федеральной антимонопольной службой.
Комментарии3
Автоновости , Госдума , ГИБДД , ФАС
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