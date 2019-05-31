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Названы самые доступные автомобили с большим клиренсом 

РИА Новости + ещё 2 5 часов назад
Журнал "За рулем" назвал самые доступные автомобили с большим клиренсом, которые представлены на российском рынке.
Основными критериями отбора стали большой клиренс (около 200 миллиметров) и цена автомобиля (до миллиона рублей).
На первом месте оказался французский кроссовер Renault Duster и его соплатформенники. Автомобили этого семейства (Renault Duster и Kaptur, Nissan Terrano) во многом идентичны, имеют версии с полным и передним приводом. Начальная стоимость самой доступной модели — Duster — составляет 699 тысяч рублей, Kaptur — 879 тысяч рублей, Nissan Teranno — 930 тысяч рублей. При этом заявленный клиренс у всех моделей составляет 205 миллиметров.
Далее расположилась отечественная Lada Vesta Cross. Во внедорожном исполнении автомобиль имеет вполне кроссоверный клиренс, равный 203 миллиметрам. Однако, несмотря на высокий дорожный просвет, для данной модели недоступен полный привод.
В списке оказалась и другая модель отечественного автопроизводителя — Lada 4x4. При начальной цене в 518 тысяч рублей этот автомобиль располагает клиренсом в 200 миллиметров, постоянным полным приводом, небольшой массой, а также короткими свесами.
Также эксперты отметили внедорожник Chevrolet Niva, начальная стоимость которого составляет 588 тысяч рублей. Данная модель имеет хороший дорожный просвет, постоянный полный привод с понижающей передачей и блокировку межосевого дифференциала.
Кроме указанных моделей, в списке оказались автомобили семейства УАЗ. Согласно замерам "За рулем", клиренс у модели "Патриот" составляет 205 миллиметров при начальной стоимости в 794 тысячи рублей. Привод у данного автомобиля — постоянный задний с жестко подключаемой передней осью. При этом в модельном ряду семейства присутствуют более дешевые автомобили, такие как "Хантер", однако дорожный просвет у них практически такой же, отмечают эксперты.
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Комментарии1
Автоновости , Видео , Nissan , Chevrolet , Nissan Terrano , Renault Duster , Lada Vesta , Lada , УАЗ , Chevrolet Niva , Renault , За рулем
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