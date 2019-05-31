Названы самые доступные автомобили с большим клиренсом

Журнал "За рулем" назвал самые доступные автомобили с большим клиренсом, которые представлены на российском рынке.

Основными критериями отбора стали большой клиренс (около 200 миллиметров) и цена автомобиля (до миллиона рублей).

На первом месте оказался французский кроссовер Renault Duster и его соплатформенники. Автомобили этого семейства (Renault Duster и Kaptur, Nissan Terrano) во многом идентичны, имеют версии с полным и передним приводом. Начальная стоимость самой доступной модели — Duster — составляет 699 тысяч рублей, Kaptur — 879 тысяч рублей, Nissan Teranno — 930 тысяч рублей. При этом заявленный клиренс у всех моделей составляет 205 миллиметров.

Далее расположилась отечественная Lada Vesta Cross. Во внедорожном исполнении автомобиль имеет вполне кроссоверный клиренс, равный 203 миллиметрам. Однако, несмотря на высокий дорожный просвет, для данной модели недоступен полный привод.

В списке оказалась и другая модель отечественного автопроизводителя — Lada 4x4. При начальной цене в 518 тысяч рублей этот автомобиль располагает клиренсом в 200 миллиметров, постоянным полным приводом, небольшой массой, а также короткими свесами.

Также эксперты отметили внедорожник Chevrolet Niva, начальная стоимость которого составляет 588 тысяч рублей. Данная модель имеет хороший дорожный просвет, постоянный полный привод с понижающей передачей и блокировку межосевого дифференциала.