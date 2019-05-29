Названы самые надежные подержанные машины 

Эксперты британского журнала союза потребителей What Car?, проведя опрос английских автолюбителей, составили два списка, в один из которых вошли самые надёжные машины, в другой наоборот — ненадёжные, сообщают «Известия».
Составители рейтингов акцентировали внимание респондентов на поломках своих автомобилей, а также неисправностях, устранённых по гарантии. В результате список самых надёжных машин вторичного рынка по версии британских водителей возглавила Toyota Yaris, обладатели которой не смогли вспомнить ни одной серьёзной проблемы, связанной с этой моделью. На втором месте оказался Lexus CT: его владельцы покупкой полностью довольны, несмотря на то что в своей конструкции автомобиль имеет сложную сцепку бензинового двигателя с электромотором. Тройку лидеров замыкает кроссовер Audi Q3 первого поколения. Примечательно, что самых высоких оценок была удостоена модель с бензиновым мотором: владельцы дизельной версии пожаловались на небольшие проблемы с тормозами и электрикой. Четвёртое место у Mitsubishi ASX, выпущенного с конвейера в период с 2010 года, который британцы отметили за хорошую сборку, пятое — у хэтчбека Seat Leon третьего поколения.
В десятку надёжных авто также вошли Lexus RX, выпускавшийся в период с 2009-2016гг; Honda Civic с дизельным мотором 2012–2017 гг; Honda CR-V 2012–2018 гг; Honda Jazz 2008–2015 гг; Volkswagen Touareg 2010–2018 гг.
Во главе рейтинга самых ненадёжных автомобилей расположился хэтчбек BMW 1-series первого поколения, который известен среди английских автолюбителей выходом из строя аккумулятора и неполадками с двигателем. Водители отмечали, что каждый ремонт в среднем обходился им в 1,5 тысячи фунтов стерлингов или около 125 тысяч рублей. Следом за BMW в списке стоит кроссовер Ford Kuga первого поколения. Автолюбители пожаловались на проблемы с роботизированной коробкой Powershift, поломки системы полного привода и топливного насоса в дизельных моторах. Третье место у Nissan Qashqai 2007–2013 годов выпуска: модель раздражает владельцев неполадками со сцеплением и плохой сборкой приборной панели, которая постоянно скрипит и дребезжит. На четвёртом месте — Vauxhall Astra пятого поколения за проблемы с осями и подвеской, на пятом — Vauxhall Insignia 2008–2017 гг., который известен автослесарям некачественной электрикой двигателя.
В антирейтинг также попали Ford Focus второго поколения, Volkswagen Passat 2005–2015 гг., Land Rover Discovery 3 и 4, BMW 5-Series пятого поколения и Renault Clio, сошедшие с конвейера в период с 2005 по 2012 гг.