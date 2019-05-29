Volvo объявила российские цены на спортседан S60

Сборк а седана организована на американском заводе Volvo, откуда Volvo S60 и будут поставлять в нашу страну. Седан будет до ступен в трех комплектациях, с двумя типами привода и двумя двигателями, при этом дизельных вариантов не предусмотрено.

Не предусмотрено и возможности выбирать тип привода по желанию: обе ведущие оси по умолчанию получает только Volvo S60 с топовым мотором Т5 мощностью 249 л.с. Базовая модификация, оснащенная двигателем Т4 с отдачей в 190 л.с., будет иметь безальтернативный привод на переднюю ось. Оба мотора сопровождаются 8-диапазонным автоматом.

Каждый из этих седанов появится на российском рынке в трех исполнениях — Momentum, Inscription и R-Design. Цена Volvo S60 T4 при этом укладывается в диапазон от 2 350 000 до 2 750 000 рублей, более мощный и динамичный S60 T5 стоит уже от 2 770 000 до 3 170 000 рублей. Правда, обширный список опций может прибавить к этой цифре еще порядка миллиона.

В Volvo особо гордятся тем, что каждый S60 вне зависимости от цены будет укомплектован системой City Safety, способной распознавать препятствия и в случае необходимости затормозить автомобиль. При этом City Safety умеет распознавать не только автомобили, но и пешеходов, велосипедистов и даже крупных животных.

Заказы на новый Volvo S60 дилеры уже принимают, а поставки первых машин дилерам запланированы на сентябрь. Правда, это будут дорогие версии Inscription и R-Design: седаны в базовом исполнении Momentum появятся в нашей стране только в начале следующего года.