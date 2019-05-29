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Определены регионы России с высокими темпами роста авторынка 

Мир24 + ещё 2 38 минут назад
Фото: Мир24
По итогам четырех месяцев текущего года в 52 российских регионах зафиксирован рост рынка новых автомобилей, передает «Автостат».
Наиболее впечатляющие показатели продемонстрировала Республика Тыва (+77,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В Ненецком автономном округе продажи выросли на 39,4%. Тройку лидеров замыкает Камчатка (+32,5%).
Из крупных региональных рынков отметились Красноярский край (+23,5%), Кемеровская (+18,5%), Новосибирская (+12,8%) и Московская (+11,5%) области. Ситуация ухудшилась на Чукотке (-20,8%) и в Дагестане (-20,3%).
Самым крупным региональным рынком по-прежнему считается Москва, даже несмотря на то что она за отчетный период потеряла семь пунктов. Продажи исчисляются 67,1 тыс. единицами. Следом идет Подмосквье — 43,5 тыс. автомобилей. На третьей позиции расположился Санкт-Петербург — 32,5 тыс. машин.
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