Определены регионы России с высокими темпами роста авторынка

По итогам четырех месяцев текущего года в 52 российских регионах зафиксирован рост рынка новых автомобилей, передает «Автостат».

Наиболее впечатляющие показатели продемонстрировала Республика Тыва (+77,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В Ненецком автономном округе продажи выросли на 39,4%. Тройку лидеров замыкает Камчатка (+32,5%).

Из крупных региональных рынков отметились Красноярский край (+23,5%), Кемеровская (+18,5%), Новосибирская (+12,8%) и Московская (+11,5%) области. Ситуация ухудшилась на Чукотке (-20,8%) и в Дагестане (-20,3%).

Самым крупным региональным рынком по-прежнему считается Москва, даже несмотря на то что она за отчетный период потеряла семь пунктов. Продажи исчисляются 67,1 тыс. единицами. Следом идет Подмосквье — 43,5 тыс. автомобилей. На третьей позиции расположился Санкт-Петербург — 32,5 тыс. машин.