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Московские дороги признаны самыми безопасными в России 

ТК «Звезда» + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В столичном департаменте транспорта отметили, что Москва остается самым безопасным городом на территории страны.
В столичном регионе зафиксировано наименьшее количество смертей на дорогах среди всех российских городов. Об этом проинформировал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам Ликсутова, в Москве зарегистрировано наибольшее количество транспортных средств, которое растет с каждым годом, однако при этом она является самым безопасным городом на территории страны.
Согласно данным 2018 года, по Москве показатель погибших на дорогах составляет 3,7 на 100 тысяч. При этом по всей России аналогичная цифра равна 12 погибшим. Соответственно, показатель столицы ниже среднего по России почти в четыре раза.
В апреле сообщалось, что число погибших в автомобильных авариях на дорогах столицы за последние 15 лет сократилось в 2,5 раза. По мнению Ликсутова, этому способствует комплексный подход к развитию транспортной системы.
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Автоновости , Максим Ликсутов , Радиостанция "Говорит Москва"
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