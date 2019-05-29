Кому нужна Zetta: что известно о первом российском электрокаре

Эксперты издания Autonews собрали информацию о первом российском электромобиле, готовящемся к выпуску. Уже известно, что отечественный экологически чистый транспорт будет называться Zetta, передвигаться при помощи мотор-колёс, а в будущем оснащён возможностью нейроуправления.

По данным автора статьи, Zetta расшифровывается как Zero Emission Terra Transport Asset, что в переводе означает «Транспортный актив с нулевым выбросом». Разработкой элктрокара занимаются эксперты одноимённой тольяттинской компании, которая не имеет никакого отношения к АвтоВАЗу

Отмечается, что первым с конвейера Zetta спустит трёхдверный четырёхместный автомобиль длиной около трёх метров. Машина будет приводиться в движение двумя или четырьмя (в зависимости от комплектации — прим. ред.) мотор-колёсами. Максимальная скорость электрокара — 120 км/ч. При этом одной зарядки батареи хватит, чтобы проехать расстояние около 200 км. В салоне будет установлен только руль и медиасистема, с помощью которой водитель будет управлять всеми бортовыми устройствами. Электрокары также будут оснащены системой динамической стабилизации, кондиционером и бесключевым доступом. Цена вопроса — 450 тысяч рублей.

Примечательно, что для сборки электрокаров используются только российские комплектующие, кроме батареи: аккумуляторы закупают в Китае. Отмечается, что компания уже имеет разработанный модельный ряд Zetta, в числе которых грузовой электрокар, пикап, родстер, коммунальная техника, вариант для инвалидов и т.д.

«Даже машина на нейроуправлении, которой можно будет управлять силой мысли», — восторгается автор статьи.