BMW обновила свой самый дешевый кроссовер 

Баварцы рассекретили переживший рестайлинг BMW X1.
Наиболее заметным изменением во внешности кроссовера является увеличенная радиаторная решетка. Кроме того, X1 получил задний бампер со ставкой под цвет кузова, обновленную оптику с дополнительными светодиодными элементами и лишился круглых противотуманок. В целом автомобиль выдержан в том же стиле, что и "старший" BMW X7.
Новшества в салоне не так бросаются в глаза — проектор, встроенный в дверную ручку, теперь проецирует двухцветное изображение, подсвечивая пространство при открывании дверей. Кроме того, в спортивных исполнениях xLine, Sport Line и M Sport появилась контрастная строчка в отделке передней панели.
Моторная гамма осталась прежней. Однако в BMW анонсировали появление гибридного X1, который поступит в продажу в следующем году. Цены на гибрид пока не объявлены, а стоимость остальных версий варьируются в диапазоне от 28,8 тыс. до 38,1 тыс. фунтов стерлингов (от 2,3 млн до 3,1 млн рублей).
Что касается дореформенного X1, то на российском рынке он доступен с бензиновыми агрегатами мощностью 136 и 192 л.с., а также 150— и 190-сильными дизелями. Все они сочетаются с 8-диапазонным "автоматом" и системой полного привода — исключение составляет начальная версия sDrive18i, которую можно купить только с приводом на переднюю ось.