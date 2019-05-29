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BMW обновила свой самый дешевый кроссовер 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: BMW
Баварцы рассекретили переживший рестайлинг BMW X1.
Наиболее заметным изменением во внешности кроссовера является увеличенная радиаторная решетка. Кроме того, X1 получил задний бампер со ставкой под цвет кузова, обновленную оптику с дополнительными светодиодными элементами и лишился круглых противотуманок. В целом автомобиль выдержан в том же стиле, что и "старший" BMW X7.
Новшества в салоне не так бросаются в глаза — проектор, встроенный в дверную ручку, теперь проецирует двухцветное изображение, подсвечивая пространство при открывании дверей. Кроме того, в спортивных исполнениях xLine, Sport Line и M Sport появилась контрастная строчка в отделке передней панели.
Моторная гамма осталась прежней. Однако в BMW анонсировали появление гибридного X1, который поступит в продажу в следующем году. Цены на гибрид пока не объявлены, а стоимость остальных версий варьируются в диапазоне от 28,8 тыс. до 38,1 тыс. фунтов стерлингов (от 2,3 млн до 3,1 млн рублей).
Что касается дореформенного X1, то на российском рынке он доступен с бензиновыми агрегатами мощностью 136 и 192 л.с., а также 150— и 190-сильными дизелями. Все они сочетаются с 8-диапазонным "автоматом" и системой полного привода — исключение составляет начальная версия sDrive18i, которую можно купить только с приводом на переднюю ось.
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Автоновости , BMW , BMW X1
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