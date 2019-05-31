Бастрыкин поручил проверить ГИБДД Сургута после жалобы инспекторов

«Председатель СК России поручил своим подчиненным всесторонне разобраться в ситуации, установив все обстоятельства и по результатам принять процессуальное решение», — заявила Петренко Ura.ru.

Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Ранее стало известно, что сотрудники ГИБДД Сургута обратились за помощью к главе СК и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву . Полицейские считают, что требования их руководителя противоречат законодательству, а издаваемые им приказы невыполнимы. Соответствующее обращение полицейских, в котором они обвиняют руководителя Романа Кузовлева в хамстве и злоупотреблении служебным положением, появилось в группе «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте».

«Данный руководитель всегда ставит невыполнимые, противоречащие действующему законодательству приказы», — сообщает автор публикации. В доказательство своих слов полицейские приводят видео, длительностью почти 9 минут, где слышно, что начальник отделения исполнения административного законодательства — майор полиции Роман Кузовлев — требует от подчиненных увеличить количество составленных протоколов.

«30 нарушений с экипажа. Не менее! Не будет — будете дорабатывать, пока не будет», — говорит Кузовлев на видео. «Помогите! Эти начальники никого не боятся. Делают, как хотят. Держат нас, инспекторов, за рабов. Работаем вне графика, без приказов. Палочная система никуда не делась!» — пишет автор публикации.