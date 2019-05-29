Сотрудники ДПС Сургута пожаловались главам МВД и СКР на «палочную» систему

Сотрудники сообщают, что начальство всегда ставит «невыполнимые и противоречащие законодательству» задачи, то есть требует выявлять определенное число нарушений и гонится за статистикой, например, поймать трех пьяных водителей за ночную смену или оформить три десятка нарушений. Если норма не будет выполнена, компенсировать недостаток надо будет на следующей смене.

К посту прикреплена видеозапись, на которой начальник отделения исполнения административного законодательства майор полиции Роман Кузовлев доводит до подчиненных требования по числу нарушений. На вопрос одного из сотрудников о правомерности таких требований майор резко реагирует, переходит на повышенный тон и выгоняет инспектора.

Последние несколько месяцев в сургутском УВД наблюдаются проблемы, говорит главный редактор информационного агентства СИА-ПРЕСС Дмитрий Щеглов

Дмитрий Щеглов главный редактор информационного агентства СИА-ПРЕСС «Как нам сообщили непосредственно в окружном управлении, идет проверка. Сейчас опросили и тех, кто делал эти заявления на видео, и руководство, в течение 30 дней они должны эту проверку провести. У нас сургутская полиция, в принципе, работает без каких-то крупных провалов. Такого нет, чтобы народ массово жаловался. Когда-то у нас обвиняли руководство полиции в том, что они сознательно не заводили уголовные дела, чтобы не портить себе какую-то статистику. В настоящий момент, наверное, самая большая проблема сургутской полиции в том, что она находится уже в течение примерно трех месяцев в состоянии безвластия. Бывший руководитель ведомства Александр Ерохов, который управлял семь или восемь лет, был переведен в окружное ведомство, а постоянного руководителя не назначают. Вероятно, поэтому и случаются какие-то определенные перегибы, инциденты, какие-то эксцессы, может быть, все эти события как раз и подтолкнут окружных силовиков к тому, чтобы назначить в Сургут нового руководителя УМВД».