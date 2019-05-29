В России запретили говорить о росте цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение президенту Независимого топливного союза (НТС) из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин. Об этом сообщает «Прайм».

По мнению ФАС, действия со стороны НТС могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. В частности, речь идет о заявлениях о риске скачка цен на топливо, а также о том, что за лето цены на бензин могут вырасти еще как минимум на 10-13 процентов.

Ранее глава НТС Павел Баженов написал письмо в правительство, в котором отметил резкий рост оптовых цен на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Например, цена Аи-92 выросла на 23 процента, а на Аи-95 — на 18,5 процента.

Вице-премьер Дмитрий Козак , курирующий в правительстве топливно-энергетический блок, позже назвал опасения НТС необоснованными.