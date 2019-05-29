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В России запретили говорить о росте цен на бензин 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение президенту Независимого топливного союза (НТС) из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин. Об этом сообщает «Прайм».
По мнению ФАС, действия со стороны НТС могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. В частности, речь идет о заявлениях о риске скачка цен на топливо, а также о том, что за лето цены на бензин могут вырасти еще как минимум на 10-13 процентов.
Ранее глава НТС Павел Баженов написал письмо в правительство, в котором отметил резкий рост оптовых цен на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Например, цена Аи-92 выросла на 23 процента, а на Аи-95 — на 18,5 процента.
Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий в правительстве топливно-энергетический блок, позже назвал опасения НТС необоснованными.
В конце мая в НТС также заявляли, что резкое подорожание бензина весной прошлого года было вызвано политикой Минфина, не ставшего согласовывать налоговый маневр с независимыми сетями автозаправочных станций (АЗС).
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Комментарии
Автоновости , Дмитрий Козак , ФАС , Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа , Минфин
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