Бензин подорожал в 26 регионах России

Согласно полученной от Росстат информации, за прошедшую неделю розничная стоимость дизельного топлива, а также бензина, практически не изменилась.

Однако согласно другим сведениям, в 26 российских регионах зафиксировали подорожание на автозаправках. В свою очередь экспертами прогнозируется дальнейшее увеличение цены.

В РФ средняя цена за литр бензина была увеличена на две копейки, достигнув при этом 44,01 руб. По заявлениям специалистов, стоимость АИ-92 стала больше на две копейки, а АИ-95 на три копейки. Данные марки теперь стоят 41,70, а также 45,03 рубля. А вот дизельное топливо стало на две копейки дешевле, составив теперь 45,97 рублей.

Больше всего стоимость горючего была увеличена в Кызыле — примерно на 2,2 процента. При этом в Севастополе, Махачкале, Симферополе горючее понизилось в цене на 0.1 процента.