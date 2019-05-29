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Бензин подорожал в 26 регионах России 

Car.ru 2 часа назад
Фото: car.ru
Согласно полученной от Росстат информации, за прошедшую неделю розничная стоимость дизельного топлива, а также бензина, практически не изменилась.
Однако согласно другим сведениям, в 26 российских регионах зафиксировали подорожание на автозаправках. В свою очередь экспертами прогнозируется дальнейшее увеличение цены.
В РФ средняя цена за литр бензина была увеличена на две копейки, достигнув при этом 44,01 руб. По заявлениям специалистов, стоимость АИ-92 стала больше на две копейки, а АИ-95 на три копейки. Данные марки теперь стоят 41,70, а также 45,03 рубля. А вот дизельное топливо стало на две копейки дешевле, составив теперь 45,97 рублей.
Больше всего стоимость горючего была увеличена в Кызыле — примерно на 2,2 процента. При этом в Севастополе, Махачкале, Симферополе горючее понизилось в цене на 0.1 процента.
Эксперты считают, что увеличение цен на горючее возможно в пределах инфляции. Дмитрий Козак, являющийся вице-премьером, отметил, что биржевые устанавливаемые цены на бензин в РФ повышаются вместе с мировыми. При этом правительство РФ следит за ситуацией, которая складывается на современном рынке.
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Автоновости , Дмитрий Козак , Правительство РФ
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