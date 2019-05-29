В Удмуртии подрядчика заставили за свой счет переделать дорогу

Подрядчик будет за свой счет исправлять недостатки, выявленные при проверке ремонта дорог в Удмуртии. В результате заседаний рабочей комиссии по приемке дорожных работ власти республики предъявили претензии компании, которая выполняла подряд на нескольких участках.

Работы финансировались и выполнялись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе Воткинске. Принимали работы представители местной администрации, а также общественники. Члены комиссии потребовали взять пробы асфальтобетона, которые показали, что покрытие уложено с нарушением технологий. В частности некачественное проведение работ выявлено на улицах 1 Мая и Пугачева.

Как показали испытания, нарушен зерновой состав асфальтобетонной смеси, кроме того, толщина покрытия не соответствует нормам, отметили члены комиссии.

По мнению экспертов, к такому результату привели ошибки в использовании дорожной техники, оборудованной 3d-датчиками. Подрядчик согласился с претензиями и уже приступил к исправлению недочетов за свой счет. Для этого дорожникам пришлось фрезой снимать слой полотна, уложенный с нарушениями технологии и заново укладывать асфальтобетон. Работы на участках продолжаются.

Всего в Воткинске на дорожно-ремонтные работы в рамках нацпроекта предусмотрена сумма в 25 миллионов рублей. Добавим, что нарушения при выполнении подрядов на ремонт дорог обнаружены и в других муниципалитетах Удмуртии, в том числе в столице республики Ижевске.