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В Удмуртии подрядчика заставили за свой счет переделать дорогу 

Car.ru 44 минуты назад
Фото: car.ru
Подрядчик будет за свой счет исправлять недостатки, выявленные при проверке ремонта дорог в Удмуртии. В результате заседаний рабочей комиссии по приемке дорожных работ власти республики предъявили претензии компании, которая выполняла подряд на нескольких участках.
Работы финансировались и выполнялись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе Воткинске. Принимали работы представители местной администрации, а также общественники. Члены комиссии потребовали взять пробы асфальтобетона, которые показали, что покрытие уложено с нарушением технологий. В частности некачественное проведение работ выявлено на улицах 1 Мая и Пугачева.
Как показали испытания, нарушен зерновой состав асфальтобетонной смеси, кроме того, толщина покрытия не соответствует нормам, отметили члены комиссии.
По мнению экспертов, к такому результату привели ошибки в использовании дорожной техники, оборудованной 3d-датчиками. Подрядчик согласился с претензиями и уже приступил к исправлению недочетов за свой счет. Для этого дорожникам пришлось фрезой снимать слой полотна, уложенный с нарушениями технологии и заново укладывать асфальтобетон. Работы на участках продолжаются.
Всего в Воткинске на дорожно-ремонтные работы в рамках нацпроекта предусмотрена сумма в 25 миллионов рублей. Добавим, что нарушения при выполнении подрядов на ремонт дорог обнаружены и в других муниципалитетах Удмуртии, в том числе в столице республики Ижевске.
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