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В Москве вечером из-за непогоды ожидаются пробки в девять баллов 

РИА Новости + ещё 5 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пробки в 9 баллов ожидаются в Москве в вечерний час пик из-за непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" рассказал РИА Новости, что в четверг в Москве во второй половине дня ожидаются ливневые дожди, грозы и порывистый ветер до 15 метров в секунду. По его словам, в этот день в столице может выпасть 20% месячной нормы осадков.
Сильный дождь начался в столице около 16.00.
Затруднения уже наблюдаются на Садовом кольце, Бульварном кольце, на Кремлевской, Замоскворецкой, Софийской и Раушской набережных, на Тверской улице и Новом Арбате.
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