Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Uber будет отказывать в поездках пассажирам с низким рейтингом 

ТАСС + ещё 3 6 часов назад
Фото: Reuters
Uber намерен на основе формируемого рейтинга отключать от системы пассажиров, которые вызывают много нареканий со стороны зарегистрированных водителей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в блоге руководителя отдела глобального бренда и инициатив Uber Кейт Паркер.
По ее словам, новое правило водится в силу на территории США и Канады.
"Уважение — это улица с двухсторонним движением, как и ответственность", — отметила Паркер, напомнив, что водителей давно оценивают на основе такого рейтинга.
Тем не менее, по ее словам, Uber не считает, что компании придется отключать большое число пассажиров на основе оценок шоферов.
Паркер не уточнила, какой уровень будет считаться предельно низким и влечь за собой наказание клиентов. Для водителей Uber такой порог был определен в 4,6 балла, сообщал еще в 2014 году портал Business Insider. Компания с прошлого года стала применять подобную систему в Бразилии, Австралии и Новой Зеландии. В этих странах минимальный рейтинг был установлен на уровне ниже 4 баллов.
Uber — онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.
ТАСС: последние новости
ФАС вынесла предупреждение Независимому топливному союзу за прогнозы цен на бензин ГИБДД предлагает значительно увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД Страховщики ОСАГО ожидают положительного финрезультата по итогам 2018 года в 2,5 млрд руб.
Комментарии1
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серьезное ДТП произошло в Подмосковье
Подрядчика заставили за свой счет переделать дорогу1
Определены регионы с высокими темпами роста авторынка
В России запретили говорить о росте цен на бензин3
Бензин подорожал в 26 регионах России7
Видео
02:10
Бензин перестал приносить прибыль в России
Автоновости
01:43
Страховщики резко подняли ставки по ОСАГО
Автоновости
01:21
ГИБДД отучит россиян от повторных нарушений
ДТП
00:30
Машины исчезают в никуда на китайском перекрестке
Автоновости
00:46
Машина бросила торопливого водителя
Автоновости
00:59
Дочь чемпиона мира по футболу сбила машина
ДТП
00:20
Объявлены цены на Renault Arkana
Автоновости
01:43
Страховая не поверит: российский парусник устроил ДТП в Германии
ДТП
00:34
Начинающая автоледи не нашла педаль тормоза
ДТП
00:48
Автобус с россиянами разбился в Италии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение