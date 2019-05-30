Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ъ»: в «Яндекс. Такси» может появиться функция заказа вертолета 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Возможность заказа вертолета может появиться в мобильном приложении "Яндекс. Такси". Об этом сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
По информации издания, предполагается, что к вертолетной площадке пассажира будет доставлять автомобиль. Изначально, по словам источника газеты, транспорт можно будет заказать от МКАД до Подмосковья, а затем от Садового кольца.
В переговорах о возможности запуска данного сервиса, как пишет газета, также участвуют компания "Вертолеты России", поставщик технических решений для воздушного движения "Фирма НИТА" и правительство Москвы. В "Яндекс. Такси" газете подтвердили факт обсуждения данной идеи, сообщив, что в рамках Международного авиакосмического салона компания планирует подписать соглашение о сотрудничестве "в области продвижения концепции городской аэромобильности" между участниками переговоров.
Кроме того, директор по сервису и послепродажному обслуживанию ООО "ВР-Технологии" (входит в "Вертолеты России") Илья Михальченко также сообщил "Коммерсанту" о том, что между участниками переговоров идет обсуждение создания системы городского воздушного транспорта.
"Результатом реализации проекта предполагается создание в Москве полноценного воздушного маршрутного такси, включенного в систему общественного транспорта", — цитирует его газета.
Ранее ТАСС со ссылкой на письмо "Яндекс. Такси" партнерам сообщал, что в скором времени компания может запустить новый сервис для грузоперевозок, который будет включать возможность заказа легкового автомобиля с грузовым отсеком с грузоподъемностью до 1 т или грузового фургона с грузоподъемностью до 3,5 т.
ТАСС: последние новости
ФАС вынесла предупреждение Независимому топливному союзу за прогнозы цен на бензин Uber будет отказывать в поездках пассажирам с низким рейтингом ГИБДД предлагает значительно увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
Комментарии
Автоновости , АО "Вертолеты России" , Яндекс , Правительство Москвы , Газета "Коммерсантъ" , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серьезное ДТП произошло в Подмосковье
Uber откажет пассажирам с низким рейтингом1
Подрядчика заставили за свой счет переделать дорогу1
Определены регионы с высокими темпами роста авторынка
В России запретили говорить о росте цен на бензин4
Видео
02:10
Бензин перестал приносить прибыль в России
Автоновости
01:43
Страховщики резко подняли ставки по ОСАГО
Автоновости
01:21
ГИБДД отучит россиян от повторных нарушений
ДТП
00:30
Машины исчезают в никуда на китайском перекрестке
Автоновости
00:46
Машина бросила торопливого водителя
Автоновости
00:59
Дочь чемпиона мира по футболу сбила машина
ДТП
00:20
Объявлены цены на Renault Arkana
Автоновости
01:43
Страховая не поверит: российский парусник устроил ДТП в Германии
ДТП
00:34
Начинающая автоледи не нашла педаль тормоза
ДТП
00:48
Автобус с россиянами разбился в Италии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение