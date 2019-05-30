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На российских парковках появился новый вид вымогательства 

Рамблер 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Эксперты издания Autonews рассказали читателям о новом набирающем популярность виде вымогательства. Для того, чтобы получить с водителей деньги, аферисты используют литые диски авто и обычные навесные замки.
О новой идее преступников первыми сообщили автомобилисты из Санкт-Петербурга. По словам одной из пострадавших, оставив свой автомобиль на ночь на Синопской набережной, утром женщина обнаружила на литом диске своей машины закреплённый кодовый замок. Под дворником была записка, авторы которой ехидно поздравили автоледи с приобретением нового «аксессуара» и предложили решить проблему за 2500 рублей: для получения подробностей по переводу средств необходимо было оправить СМС по указанному в письме номеру. В противном случае, заявили вымогатели, езда с замком на колесе обязательно приведёт к плачевным последствиям вплоть до создания аварийной ситуации на дороге.
vk.com/spb_today
Женщина оказалась не единственной, кто стал жертвой аферы. При этом автомобилисты оказались едины во мнении, что идти на поводу у преступников не стоит: одни предлагают спиливать замки болгаркой, другие — менять заблокированное колесо на запаску и ехать на СТО, третьи — обматывать замок изолентой или тряпкой и медленно добираться до сервиса.
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Автоновости
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