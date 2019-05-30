Составлен топ нелепых ошибок дорожных камер

Российские автоинспекторы уверяют, что некорректное срабатывание камер фото— и видеофиксации дорожных нарушений происходит 1 раз на 100 тысяч постановлений. Эксперты издания Autonews собрали восемь курьёзов из России и других стран, в которых фигурируют авто без водителя, голуби и тени машин.

Например, в Германии система фиксации зарегистрировала нарушение ПДД пролетающей мимо объектива птицей. Необычная ситуация произошла в городе Бохольд. Камера приняла обычного голубя за автомобиль и «выписала» пернатому штраф в 25 евро за нарушение скоростного режима. Правоохранители потратили на расследование инцидента несколько месяцев, после чего аннулировали постановление.

В немецком городе Ферзен наоборот голубь спас местного автолюбителя от штрафа за превышение скорости: на снимке камеры птица закрыла крыльями лицо водителя.

«Это ни что иное, как вмешательство небесных сил. Мы поняли знак Святого Духа и не станем раскручивать дело», — отметили автоинспекторы, опубликовавшие фото в своём официальном аккаунте в Facebook.

Полицейские отметили, что автолюбитель двигался по проезжей части со скоростью 54 км/ч при разрешённых 30 км/ч. Кроме того правоохранители заявили, что обязательно оштрафовали бы автовладельца на 105 евро, если бы на снимке было видно его лицо.

Водителю из Великобритании удалось обмануть систему наблюдения за ПДД в Германии, усадив на левое переднее кресло своей праворульной Audi — куклу. Немецкие камеры настроены так, чтобы распознавать лицо человека, сидящего слева, при этом лицо пассажира справа автоматически «замазывается», соблюдая закон о частной жизни. В случае с предприимчивым автолюбителем из Великобритании система не смогла в кукле опознать конкретного человека.

В Китае система оштрафовала автовладельца, который, проезжая под камерами, имел неосторожность почесать лицо. Жест был расценён как попытка поговорить по мобильному телефону, в результате в отношении водителя было выписано постановление о взыскании с него 50 юаней (467 рублей). Оштрафованный автолюбитель с таким решением не согласился. Позже ему удалось добиться отмены постановления.

В России штраф за превышение скорости был выписан по факту превышения скорости автомобилем УАЗ , который, судя по снимку, в этот момент двигался без водителя за рулём. Курьёз произошёл в Смоленске. Примечательно, что машина в этот момент находилась на лафете: авто перевозили в Краснодарский край для участия в гонках. Владельцу внедорожника пришло «письмо счастья» на 500 рублей. Автовладелец опротестовывать решение не стал, поскольку признал, что нарушение имело место быть, хоть и со стороны водителя тягача.

Московский автолюбитель был оштрафован за нарушение правил парковки в тот момент, когда он ехал в пробке на Каширском шоссе по средней полосе дороги. Водитель заплатил 3000 рублей, однако впоследствии опротестовал решение столичного центра организации дорожного движения. В результате постановление отменили, автомобилисту вернули деньги.

На пересечении МКАД и Липецкой улицы столичный автовладелец был наказан за то, что тень его автомобиля «пересекла» сплошную линию на дороге. Камерой фиксации этот факт был воспринят как серьёзное нарушение, в результате, используя номера автомобиля, система выписала водителю штраф. Впрочем, после жалобы и последующего разбирательства справедливость всё же восторжествовала.