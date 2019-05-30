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Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа 

Motor.ru + ещё 2 21 минуту назад
Фото: Allroader.ru
В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage. На американском рынке модель получит название Seltos.
Известно, что Kia Seltos будут продавать и в России, но, возможно, под другим именем. Дизайн кроссовера основан на концепте Kia SP Signature, который представили на автосалоне в Сеуле в этом году, и демонстрирует новую стилистику глобальных моделей Kia. Seltos получит многосекционные светодиодные фары, «невидимые» задние стойки с металлическим декором и двухцветный окрас кузова.
Целевой аудиторией Seltos в Kia видят миллениалов, людей, родившихся после 1981 года. Их будет привлекать сочетание «современного дизайна, компактных размеров и просторного салона». В салоне кроссовера будет установлен 10,25-дюймовый центральный дисплей, производитель обещает высококачественные материалы отделки и стильные элементы декора, а также новую систему фоновой подсветки Sound Mood Lighting.
Продажи Kia Seltos в Южной Корее начнутся до конца года. Затем модель выйдет на другие рынки. Однако представлять её в Европе Kia не планирует. В 2020 году новинка доберется до России.
Источник: Autoblog
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