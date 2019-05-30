В России открыт прием заказов на обновленный Jaguar XE

Компания Jaguar начала принимать в России заказы на обновленный седан XE. В оснащение всех автомобилей входит пакет холодного климата с обогревом лобового стекла и руля. Начальная цена — 2 844 000 рублей.

Рестайлинговый Jaguar XE можно отличить по новым бамперам, LED-фарам и фонарям с измененным рисунком, которые отныне входят в стандартное оснащение. В исполнении R-Dynamic седан получил другой декор экстерьера, колеса особого дизайна и спортивные кресла.

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Рестайлинговый XE можно заказать с дизелем 2.0 (180 сил) или бензиновыми турбомоторами мощностью 249 и 300 лошадиных сил. Коробка — безальтернативный восьмидиапазонный «автомат». Привод может быть как передним, так и полным.

Уже в базе обновленный Jaguar XE оснащен сиденьями с кожаной обивкой и электрорегулировками, передними и задними датчиками парковки, камерой заднего вида, а также 18-дюймовыми колесами. За доплату можно получить медиакомплекс Touch Pro Duo от электрического I-Pace и систему Smart Setting, которая с помощью искусственного интеллекта автоматически настраивает кресла, зеркала и меняет настройки климатической установки.