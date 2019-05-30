Audi Q3 в России лишат полного привода и не только

Росстандарт опубликовал Сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Audi Q3 нового поколения, и документ не обрадует, наверное, ни одного поклонника марки. Новинка в российской спецификации лишилась не только большинства моторов, но и системы полного привода.

По сути, документ оставляет российскому рынку одну-единственную модификацию кроссовера. Оснащаться она будет четырехцилиндровым мотором объемом 1,4 л с отдачей в 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента в паре с шестиступенчатым роботом с "мокрыми" сцеплениями и приводом только на переднюю ось. Подвеска обещана полностью независимая, а все тормозные механизмы согласно документу будут дисковыми.

При этом ОТТС содержит и описание базовой комплектации, хотя, судя по всему, неполное: упоминаются система климат-контроля, парктроник, противоугонная система, ассистент слежения за давлением в шинах и система ESP. В списке возможных опций при этом значатся мультимедийная система с навигацией, проекционный дисплей, электролюк, сиденья с вентиляцией и подогревом, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и тому подобное.

Собирать кроссовер Q3 в России пока не планируется: согласно документу, это будут делать в Некарсульме, Ингольштадте и на венгерском заводе Audi. Датой начала действия сертификата указано 24 мая, но, по слухам, у дилеров машины появятся не ранее конца лета.

Стоит отметить, что на европейском рынке Audi Q3 располагает достаточно широкой моторной гаммой, в которую входят современные бензиновые и дизельные агрегаты, а также приводом на обе оси. Будет ли впоследствии расширена российская линейка кроссовера, пока неизвестно.