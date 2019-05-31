В Подмосковье появятся платные парковки

Московская областная дума на заседании в приняла в трех чтениях закон, который позволит местным властям установить максимальный тариф на платных парковках.

Пока, напомним, в Подмосковье нет платных парковок — ни в собственности Московской области, ни в муниципальной. Однако 30 мая правительство региона получило право устанавливать максимальную плату за такие парковки, когда они появятся. Методику установления платы в свою очередь должно определить федеральное законодательство, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По закону, платные парковки не могут располагаться на участках, прилегающих к спортивным, медицинским и образовательным учреждениям, организациям культуры, зданиям органов власти, а также на земле, которая относится к общему имуществу многоквартирных домов. Кроме того, в период с 21:00 до 07:00 в будние дни парковки должны быть бесплатными, если на участках государственной или муниципальной собственности.

Как сообщал "Авторамблер", ранее стоимость платной парковки назвали главной проблемой Москвы. По данным "Левада-центра", каждый четвертый житель столицы считает, что куда страшнее пробок высокие тарифы на парковку и штрафы за нарушения ПДД.