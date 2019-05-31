Infiniti назвала цены на QX60 с новым двигателем

Компания Infiniti назвала российские цены на кроссовер QX60 c модернизированным «атмосферником» 3.5 V6. Цена машины в стартовой комплектации Elegance составит 3 145 000 рублей — на 300 тысяч дороже версии с прежним двигателем.

Отныне Infiniti QX60 оснащается 3,5-литровым V6 с непосредственным впрыском, который на американской версии кроссовера дебютировал еще в 2016 году. Вместо 262 сил и 334 Нм момента модернизированный двигатель выдает 283 лошадиные силы и 350 Нм крутящего момента. Обновленный кроссовер будет предлагаться в Росиии в четырех комплектациях: Elegance, Premium, Elite и Hi-tech.

В начальной Elegance уже есть полный привод, мультимедийная система InTouch с сенсорным дисплеем на восемь дюймов, камера заднего вида, обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, биксеноновые фары, кожаный салон, кресла с электрорегулировками и трехзонный климат-контроль. В версии Premium (3 480 000 рублей) у кроссовера появляется навигация и аудиосистема BOSE с 11 динамиками.

Комплектация Elite (3 735 000 рублей) включает в себя панорамную крышу, передние сиденья с вентиляцией и задние с подогревом, медиакомплекс с дисплеями для задних пассажиров. Максимальная Hi-tech (3 775 000 рублей) — это расширенный набор электронных помощников: адаптивный круиз контроль, автоматическое управление данным светом, система удержания в полосе и предотвращения столкновений при движении задним ходом.

Кроссовер в версиях Elite и Hi-tech также можно заказать с гибридной установкой на базе 2,5-литрового «атмосферника». Цена в этом случае составит 3 930 000 и 3 975 000 рублей соответственно.