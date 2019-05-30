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Представлен обновленный Lexus RX 

Авторамблер 6 часов назад
Фото: Авторамблер
Одновременно с кроссовером Lexus RX обновилась и его семиместная версия RXL.
Кроссовер пережил фейслифтинг, в ходе которого изменилась радиаторная решетка. Ее узор теперь состоит из элементов, стилизованных под букву L. L-образный рисунок прослеживается и в передней оптике, в форме противотуманок и геометрии задних фонарей. Выштамповка на кузове выглядит более плавной, чем у дорестайлингового кроссовера.
Интерьер модернизация не затронула, зато в топовых версиях стал доступен 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, а сама система научилась поддерживать Android Auto.
В числе технических новшеств — усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости, что, как отмечают разработчики, позволило сделать управление RX более острым. Амортизаторы у кроссовера отныне — с функцией контроля трения, позволяющей сократить вибрации. В набор доступного оборудования модели вошла система помощи в поворотах, направленная на борьбу с недостаточной поворачиваемостью.
Lexus RX оснащается доработанной адаптивной системой управления дальним светом (BladeScan Type AHS) и системой, способной обнаружить объекты на обочине и следить за дорожными знаками. Доступны также динамический круиз-контроль и система удержания автомобиля в полосе.
Ожидается, что новинка поступит в продажу в конце 2019 года либо в начале 2020-го. Информации о том, когда обновленный Lexus RX доберется до российского рынка, пока нет.
Дореформенный кроссовер предлагается в России с двухлитровым турбомотором мощностью 238 л.с., 301-сильным двигателем V6 объемом 3,5 литра и с гибридной силовой установкой.
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Автоновости , Lexus RX , Lexus
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