Представлен обновленный Lexus RX

Одновременно с кроссовером Lexus RX обновилась и его семиместная версия RXL.

Кроссовер пережил фейслифтинг, в ходе которого изменилась радиаторная решетка. Ее узор теперь состоит из элементов, стилизованных под букву L. L-образный рисунок прослеживается и в передней оптике, в форме противотуманок и геометрии задних фонарей. Выштамповка на кузове выглядит более плавной, чем у дорестайлингового кроссовера.

Интерьер модернизация не затронула, зато в топовых версиях стал доступен 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, а сама система научилась поддерживать Android Auto.

В числе технических новшеств — усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости, что, как отмечают разработчики, позволило сделать управление RX более острым. Амортизаторы у кроссовера отныне — с функцией контроля трения, позволяющей сократить вибрации. В набор доступного оборудования модели вошла система помощи в поворотах, направленная на борьбу с недостаточной поворачиваемостью.

Lexus RX оснащается доработанной адаптивной системой управления дальним светом (BladeScan Type AHS) и системой, способной обнаружить объекты на обочине и следить за дорожными знаками. Доступны также динамический круиз-контроль и система удержания автомобиля в полосе.

Ожидается, что новинка поступит в продажу в конце 2019 года либо в начале 2020-го. Информации о том, когда обновленный Lexus RX доберется до российского рынка, пока нет.

Дореформенный кроссовер предлагается в России с двухлитровым турбомотором мощностью 238 л.с., 301-сильным двигателем V6 объемом 3,5 литра и с гибридной силовой установкой.