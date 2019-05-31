Lada Granta превратили в дом на колесах

Столичная компания Lux Form заявила о сборке выставочного образца автодома на базе Lada Granta сообщает сайт «Лада Онлайн». Позже отечественный автокемпер планируется пустить в серийное производство.

Предполагается, что новая Lada будет собираться в нескольких комплектациях. Ориентировочная цена — 1150000 — 1800000 рублей, что позволяет говорить о российском автодоме, как одном из самых дешёвых, среди моделей, уже представленных на рынке.

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На опубликованных фотографиях видно, что обладатель отечественного автокемпера в пути сможет воспользоваться рукомойником, туалетом, сходить в душ, приготовить еду, а также отдохнуть на небольшой, но двуспальной кровати. Интерьер автодома дополняют столик и несколько шкафчиков. Примечательно, что в кабине Lada всего два места: для водителя и пассажира.

Ранее в Сети появились фото грузового фургона на базе Lada Granta, способного перевозить грузы объёмом до 6,4 кубометра. Это стало возможным за счёт увеличения отсека в высоту и в длину над кабиной авто.