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Lada Granta превратили в дом на колесах 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: лада.онлайн
Столичная компания Lux Form заявила о сборке выставочного образца автодома на базе Lada Granta, сообщает сайт «Лада Онлайн». Позже отечественный автокемпер планируется пустить в серийное производство.
Предполагается, что новая Lada будет собираться в нескольких комплектациях. Ориентировочная цена — 1150000 — 1800000 рублей, что позволяет говорить о российском автодоме, как одном из самых дешёвых, среди моделей, уже представленных на рынке.
лада.онлайн
На опубликованных фотографиях видно, что обладатель отечественного автокемпера в пути сможет воспользоваться рукомойником, туалетом, сходить в душ, приготовить еду, а также отдохнуть на небольшой, но двуспальной кровати. Интерьер автодома дополняют столик и несколько шкафчиков. Примечательно, что в кабине Lada всего два места: для водителя и пассажира.
Ранее в Сети появились фото грузового фургона на базе Lada Granta, способного перевозить грузы объёмом до 6,4 кубометра. Это стало возможным за счёт увеличения отсека в высоту и в длину над кабиной авто.
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Автоновости , Lada Granta , Lada
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