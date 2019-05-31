Какой тюнинг авто нужно согласовывать с ГИБДД

Автолюбители, которые захотят усовершенствовать свой транспорт, обязаны согласовать свои действия с дорожной инспекцией до и после проведению тюнинга. Подтверждать безопасность модификаций нужно в аккредитованной испытательной лаборатории. Новая редакция Правил внесения изменений в конструкцию автомобилей утверждена постановлением Правительства, которое вступает в силу 1 июня.

Компонентом автомобиля считается любая его часть, от шасси и двигателя до сидений и зеркал. Согласовывать с ГИБДД нужно те изменения в конструкции автомобиля, которые влияют на безопасность дорожного движения. Ведь одно дело, когда меняется разбитая фара на новую, выпущенную производителем, и совсем другое, когда на машину устанавливают лебёдку, турбонаддув или не предусмотренный изготовителем багажник на крышу.

Чаще всего регистрировать нужно такие модификации, как установка газобаллонного оборудования (ГБО), замена двигателя на изделие другой модели и характеристик, установка дополнительного оборудования (лебёдки, фаркопы и пр.) и так далее.

Что нужно, чтобы внести изменения в конструкцию авто:

1. Посетить испытательную лабораторию (центр) и получить заключение предварительной технической экспертизы— попросту официальную оценку возможности внесения желаемых изменений в автомобиль.

В заключение должен быть вывод, что после изменений машина будет соответствовать требованиям безопасности. Также там должен быть список испытаний и измерений параметров, которые нужно провести после тюнинга для оценки его безопасности.

Важно: Испытательная лаборатория должна быть включена в Единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза , а также иметь аккредитацию.

2. Посетить подразделение ГИБДД и получить разрешение на внесение изменений в конструкцию авто.

Для этого нужны такие документы: заявление о выдаче разрешения, паспорт, доверенность (для доверенных лиц), заключение испытательного центра.

3. Теперь можно вносить изменения в конструкцию автомобиля.

Если речь идёт об установке газобаллонного оборудования, то у фирмы, которая выполнила эти работы, нужно взять декларацию.

4. Снова посетить испытательную лабораторию и получить протокол проверки безопасности конструкции автомобиля после внесённых в него изменений.

5. Снова посетить отдел ГИБДД для прохождения проверки и получения свидетельства о соответствии модифицированного автомобиля требованиям безопасности.

Инспектору нужно представить такие документы: заявление о выдаче свидетельства, паспорт, доверенность (для доверенного лица), декларацию производителя работ (при установке ГБО), протокол проверки безопасности, копию чека об оплате госпошлины за выдачу свидетельства, а также разрешение, полученное в ГИБДД при первом визите.

Инспектор осмотрит автомобиль, чтобы установить, что реальные изменения соответствуют тем, что указаны в документах. Также он проверит, не было ли попыток скрыть, подделать или изменить идентификационную маркировку.

Какие изменения не нужно согласовывать с ГИБДД:

Установка компонентов, которые предназначены для этого автомобиля, прошли оценку соответствия в его составе, что подтверждено документацией изготовителя.

Установка компонентов, которые предусмотрены изготовителем в эксплуатационной документации.

Серийное внесение изменений в конструкцию авто на основании согласованной конструкторской документации, если на её основе выполнена оценка соответствия.