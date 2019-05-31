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Пуля в живот, план «Перехват»: дорожный конфликт на МКАДе 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Двое водителей повздорили на северо-востоке Москвы, один выстрелил в другого из пистолета и сбежал, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД.
Инцидент имел место вчера на пересечении Осташковской улицы с Московской кольцевой автодорогой.
Сначала между водителями автомобилей «Ситроен Джампер» и «Фольксваген Мультивен» произошел дорожный конфликт. Затем он перерос в драку. В ходе нее первый выстрелил во второго из травматического пистолета и скрылся.
Водитель «Фольксвагена» с ранением живота был доставлен в больницу, а ради поимки стрелка в городе был введен план «Перехват». В результате него водитель «Ситроена» был задержан, а его пистолет — изъят.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное предусмотренное ею наказание — лишение свободы на срок до двух лет.
Автоновости , Citroen , Volkswagen , VolksWagen , МВД , ИТАР-ТАСС
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