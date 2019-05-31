Пуля в живот, план «Перехват»: дорожный конфликт на МКАДе

Двое водителей повздорили на северо-востоке Москвы, один выстрелил в другого из пистолета и сбежал, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД

Инцидент имел место вчера на пересечении Осташковской улицы с Московской кольцевой автодорогой.

Сначала между водителями автомобилей « Ситроен Джампер» и « Фольксваген Мультивен» произошел дорожный конфликт. Затем он перерос в драку. В ходе нее первый выстрелил во второго из травматического пистолета и скрылся.

Водитель «Фольксвагена» с ранением живота был доставлен в больницу, а ради поимки стрелка в городе был введен план «Перехват». В результате него водитель «Ситроена» был задержан, а его пистолет — изъят.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное предусмотренное ею наказание — лишение свободы на срок до двух лет.