Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве из-за дорожного конфликта мужчина ранил из пистолета оппонента 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
На северо-востоке Москвы мужчина ранил своего оппонента из травматического пистолета из-за дорожного конфликта. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель пресс-службы московской полиции.
Водитель иномарки обстрелял из пневматики автобус в Москве
"Накануне на пересечении ул. Осташковская и МКАД в ходе дорожного конфликта, переросшего в драку, водитель машины Citroen Jumper из травматического пистолета выстрелил в живот водителю Volkswagen Multivan 1983 года рождения, после чего скрылся. Пострадавший с ранением был госпитализирован", — сказал он.
Для розыска злоумышленника вводился план "Перехват", в результате которого правонарушителя задержали и изъяли травматическое оружие. Возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью ").
ТАСС: последние новости
Строители состыковали российскую и китайскую части автомоста через пограничную реку Амур ФАС вынесла предупреждение Независимому топливному союзу за прогнозы цен на бензин Водителей в Москве просят не парковаться под деревьями в связи с непогодой
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы автомобили с самыми надежными кондиционерами
ГИБДД не умеет штрафовать иностранцев
Lada Granta превратили в дом на колесах
Зачем на постах ГИБДД стоят пункты весового контроля
Грузовик врезался в автомобиль ДПС на Ставрополье1
Видео
02:10
Бензин перестал приносить прибыль в России
Автоновости
01:43
Страховщики резко подняли ставки по ОСАГО
Автоновости
01:21
ГИБДД отучит россиян от повторных нарушений
ДТП
00:14
Видеоблогер чуть не погиб в прямом эфире
ДТП
01:00
Машина раскололась пополам после встречи с деревом
ДТП
01:21
В России ужесточили наказание за «пьяные» ДТП
ДТП
00:30
Машины исчезают в никуда на китайском перекрестке
Автоновости
00:46
Машина бросила торопливого водителя
Автоновости
00:59
Дочь чемпиона мира по футболу сбила машина
ДТП
00:20
Объявлены цены на Renault Arkana
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение