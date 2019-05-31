Тонировку хотят полностью запретить

Таким образом правоохранители ответили на письмо депутата законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова , который предложил полностью запретить затемнение стёкол в автомобилях в целях повышения уровня антитеррористической безопасности.

Полицейские также отметили, что в настоящее время за нарушение правил нанесения тонировки водителей привлекают к административной ответственности. При этом в письме подчёркнуто, что требования к «обеспечению обзорности автомобиля изложены в приложении к техническому регламенту Таможенного союза.

»В частности установлены параметры светопропускания ветрового стекла и стёкол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, которое должно составлять не менее 70%», — отметили правоохранители.

Владимир Петров направил в МВД письмо о запрете тонировки ещё весной 2018 года. Парламентарий заявил, что затемненные стекла могут быть маскировкой для злоумышленника, скрывать его лицо или установленное в автомобиле взрывное устройство. При этом депутат подчеркнул, что опыт тотального запрета используется в ряде регионов Северного Кавказа. Петров также отметил, что ограничения не должны касаться автомобилей полиции и спецслужб.