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Тонировку хотят полностью запретить 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Рамблер
Члены рабочей группы при комитете Госдумы по законодательству и представители МВД совместно могут обсудить возможность введения полного запрета на тонировку автомобилей, сообщает РИА Новости. Об этом заявили сотрудники главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.
Таким образом правоохранители ответили на письмо депутата законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова, который предложил полностью запретить затемнение стёкол в автомобилях в целях повышения уровня антитеррористической безопасности.
Полицейские также отметили, что в настоящее время за нарушение правил нанесения тонировки водителей привлекают к административной ответственности. При этом в письме подчёркнуто, что требования к «обеспечению обзорности автомобиля изложены в приложении к техническому регламенту Таможенного союза.
»В частности установлены параметры светопропускания ветрового стекла и стёкол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, которое должно составлять не менее 70%», — отметили правоохранители.
Владимир Петров направил в МВД письмо о запрете тонировки ещё весной 2018 года. Парламентарий заявил, что затемненные стекла могут быть маскировкой для злоумышленника, скрывать его лицо или установленное в автомобиле взрывное устройство. При этом депутат подчеркнул, что опыт тотального запрета используется в ряде регионов Северного Кавказа. Петров также отметил, что ограничения не должны касаться автомобилей полиции и спецслужб.
Комментарии
Автоновости , Владимир Петров , Госдума , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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