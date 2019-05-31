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«Сувенирный» набор из двух суперкаров Aston Martin обойдется почти в миллиард! 

Автовести 3 часа назад
Фото: © Zagato
Как уже сообщалось, легендарная британская марка и культовое итальянское ателье объявили о совместном выпуске эксклюзивного супекара DBS GT Zagato, построенного по мотивам аналогичной модели 1960 года. Несмотря на свою фантастическую стоимость, а, вернее, как раз в силу такой стоимости он доступен для заказа и в России. Цена уже объявлена.
Собственно, самым необычным нюансом этого проекта при всей эксклюзивности собственно суперкара является то, что в ознаменование столетнего юбилея ателье и 60 лет сотрудничества между двумя фирмами продавать его будут только в комплекте с другим купе — 380-сильным DB4 GT Zagato Continuation — полной и авторизованной репликой того самого классического трекового спорткара 1960 года. Всего будет выпущено лишь 19 таких юбилейных комплектов — в соответствии с тиражом, которым в свое время был построен оригинал.
Цена для потенциальных российских заказчиков уже обозначена на сайте официального импортера Aston Martin в России, компании "Авилон": составляет она 762 млн рублей. В этой связи стоит заметить, что потратить такую сумму на подобный "каприз" могут, конечно же, очень немногие наши сограждане, но еще интереснее то, что немногие могут даже просто прочувствовать размер ценника, поскольку он просто несопоставим с привычным подавляющему большинству масштабом цен и выходит за рамки обыденного сознания.
Однако справедливо и то, что подобные изделия, как и редкие произведения искусства, обладают выходящей далеко за пределы обыденного ценностью и теоретически могут стоить сколько угодно, их бессмысленно оценивать в потребительской категории. Поэтому такая цена хоть и заставляет присвистнуть, но вполне закономерна.
Так что остается лишь напомнить, что построят DBS GT Zagato на платформе Aston Martin DBS в версии Superleggera и, как ожидается, купе позаимствует без изменений и силовой агрегат — 5,2-литровый V12 с турбонаддувом, развивающий 725 л.с. и 900 Нм и обеспечивающий разгон до 100 км/ч за 3,4 секунды.
Отличия версии GT Zagato от донорской модели будут традиционными: полностью измененный дизайн кузова, часть которого, вполне возможно, выполнят из карбона. При этом новому суперкару сохранят "визитную карточку" Zagato — дизайн крыши в стиле double-bubble с думя продольными выпуклостями. Оформление же решетки радиатора, головной оптики и колесных дисков должно будет создавать визуальные ассоциации с моделями 60-х годов.
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Автоновости , Aston Martin DBS , Aston Martin , Авилон
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