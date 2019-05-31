Состыкован мост через Амур между Россией и Китаем

Части автомоста через Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ состыкованы, рассказали Интерфаксу в пресс-службе правительства Амурской области.

Строительство автомобильного моста через реку Амур, протекающую по российско-китайской границе, началось в декабре 2016 года, идет по графику и должно завершиться в декабре 2019-го. Ввод моста в эксплуатацию запланирован на апрель 2020-го. Сегодня части моста со стороны обеих стран были состыкованы.

Длина возводимого двухполосного моста через Амур 1,08 километра. Половину построила Россия, вторую — Китай. Протяженность подъездных путей к сооружению со стороны России составляет 13,4 километра, со стороны Китая — 6,7 километра. Общая протяженность мостового перехода — 20,2 километра.

Техническое задание проекта предполагает, что ежедневно по мосту смогут проезжать 68 легковых автомобилей, 164 автобуса, 630 грузовиков, а суточный пассажиропоток составит примерно 5,5 тысячи человек.

В ходе церемонии стыковки моста губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что благодаря мосту через Амур в регионе увеличится экспорт, в том числе экспорт полиэтилена и продуктов из него.

Также Орлов упомянул, что на предмостовую территорию будет распространен режим опережающего развития, а сама она будет развиваться.