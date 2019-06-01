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Права автомобилистов защитит финансовый омбудсмен 

Парламентская газета + ещё 12 2 часа назад
Конфликтные ситуации, связанные с возмещением ущерба по ОСАГО, в досудебном порядке будут разбирать финансовые омбудсмены. К уполномоченным смогут обратиться водители, которым не удалось договориться с австраховщиком самостоятельно. Соответствующий закон вступает в силу 1 июня.
Предполагается, что подобная практика снизит нагрузку на судебную систему и органы власти, а потребителям услуг поможет решить возникшую проблему в досудебном порядке.
Так, если водитель несогласен с размером страховой выплаты, полученной от организации, или если его не устраивает качество или сроки ремонта его транспорта, он сможет направить обращение омбудсмену. Уполномоченный будет рассматривать заявления по выплатам давностью до трёх лет. При этом к рассмотрению не будут приниматься жалобы, по которым уже вынесено судебное решение, поскольку права менять решение судебных инстанций у финансовых омбудсменов нет.
Решение уполномоченного станет обязательным к исполнению, если ни одна из сторон не решит обжаловать его в суде. Услуги финансового омбудсмена для граждан будут бесплатными.
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