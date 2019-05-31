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В России сфотографировали модный кроссовер Chery 

Авторамблер + ещё 3 54 минуты назад
Фото: Авторамблер
На одной из столичных парковок сфотографировали кроссовер Chery Exeed с модным ярким дизайном, который появился на китайском рынке два года назад. Представитель Chery объяснил, как автомобиль оказался в Москве.
Один экземпляр Chery Exeed, как утверждают в российском офисе Chery, был ввезен в страну для того, чтобы представить его дилерам марки. Однако, как сообщает газета "Известия", в ближайшем будущем Exeed в автосалонах не появится, так как модель пока не сертифицирована. Скорее всего, продажи начнутся только в 2020 году.
По своим габаритам Chery Exeed схож с Nissan X-Trail. Дебютировавший на рынке Китая в 2017 году кроссовер укомплектован бензиновым мотором объемом 1,6 литра мощностью 190 л.с., который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. В зависимости от комплектации привод у модели может быть как только передним, так и полным. Клиренс кроссовера составляет 18,5 см.
Другой новинкой Chery, которая в следующем году доберется до российского рынка, станет среднеразмерный седан Arrizo GX с длиной кузова 4710 мм.
Модель представили на автосалоне в Шанхае в апреле. Новинка оснащается 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 147 л.с., который сочетается как с механической 5-ступенчатой коробкой, так и с вариатором.
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Автоновости , Nissan , Chery , Nissan X-Trail
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