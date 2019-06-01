Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

Сделано это было в ответ на многочисленные жалобы клиентов, которые надзорный орган фиксировал с 2017 года.

Как рассказала Анна Ожиганова, специалист-эксперт отдела организации надзора, люди сообщали, что при заключении договоров купли-продажи им предоставляли недостоверную информацию: после покупку выяснялось, что цена машины выше, а комплектация гораздо скромнее заявленной.

При заключении договора купли-продажи за счет кредита внезапно выяснялось, что процентная ставка по нему не 5,9 процентов годовых, как было озвучено сначала, а 20-22 фактически после заключения договора.

Эксперты Роспотребнадзора отправились в салон, проверить, как работает эта схема, и лично убедились в правдивости претензией покупателей. Сделка длилась восемь часов, и все происходящее сотрудник управления записал на диктофон.

Вот что выяснилось. Клиенту автосалона выдают памятку с заведомо завышенной суммой кредита и ложными сведениями о доходе, которые надо сообщить банку. Якобы фиксированная ставка по кредиту выросла от 4,5 до 7,9 процента, а в договоре и вовсе до 16,7 процента.

"До подписания кредитного договора потребителю позвонил якобы сотрудник банка, сообщил о перечислении автосалону денег. На вопрос, как это возможно, сотрудник сослался на подписание ранее неких "соглашений". Мы предполагаем, что звонил сотрудник не банка, а салона, чтобы клиент не смог отказаться подписать договор", — рассказали в управлении.

ПТС и СНИЛС вернули тайному покупателю только после того, как он сообщил, что вызвал полицейских.

По такой схеме работают несколько автосалонов. И хотя все ответственные за обман потребителя наказываются, жалобы продолжают поступать. Это, уверены в Роспотребнадзоре, говорит о систематической незаконной деятельности группы лиц.

Что должно насторожить при покупке машины:

— цена автомобиля на сайте (в рекламе) намного ниже средней по рыку;

— процентная ставка по кредиту неоправданно низкая (якобы в связи с "госпрограммой");

— показ автомобиля в салоне постоянно откладывается под разными надуманными предлогами;

— сумма кредита, которую необходимо запросить у банка, в несколько раз превышает стоимость автомобиля;

— сотрудники предлагают заменить заявленную машину на другую марку или модель;

— процесс заключения договора затягивается на целый день, сотрудники салона, которые общаются с клиентом, постоянно меняются.