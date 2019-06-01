В России изменились правила тюнинга автомобилей

В России начали действовать новые правила тюнинга автомобилей. Владельцам придется пройти экспертизу в спецлаборатории и согласовать изменения с ГИБДД

Речь идет об установке шноркеля, силовых бамперов, перевода автомобиля на газ и т.д. Отныне владелец, желающий протюнинговать авто, обязан получить заключение технической экспертизы. Ее проводит испытательная спецлаборатория, где изучают конструкцию машины. Заключение специалистов надо предоставить в ГИБДД, где окончательно решат, возможен ли тюнинг.

Выданные документы о проведенной "реконструкции" помогут впоследствии избежать трений с инспекторами ГИБДД.

В тюнинге могут отказать, если превышена максимально разрешенная масса авто, кузов, кабина или шасси не предусмотрены маркой транспортного средства, документы не предоставлены в полном объеме, машина находится в розыске, идентификационная маркировка подделана и т.д.