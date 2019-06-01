Представлен самый экономичный Jeep Commander

Сегодня в китайском Шэньчжэне открыл двери международный автосалон. В рамках мероприятия был представлен Jeep Commander с экономичной силовой установкой.

По заявлению представителей автопроизводителя, данный кроссовер, получивший название Commander PHEV, при тех же нагрузках способен потреблять на 20% меньше горючего, нежели его бензиновый собрат.

Дизайн новинки, по сути, особо не отличается от предшественника. Габаритные размеры:

длина — 4,87 метров;

ширина — 1,89 метров;

высота — 1,74 метров;

колесная база — 2,8 метров.

По силовой части бензиновый Jeep Commander оснащается двухлитровым турбомотором на 234/265 л.с. В роли трансмиссии используется автоматическая девятиступенчатая коробка (ZF).

Из оснащения можно отметить адаптивный круиз-контроль, электронный ручной тормоз, мультимедийную систему с голосовым управлением, цифровую панель приборов, а также климатический контроль.

Данная модель на китайском авторынке предлагается от 259 800 до 315 800 юаней (в российских рублях — около 2 460 000/2 990 000).

Ценник Commander PHEV пока не известен. Но если автопроизводитель не заломит заоблачную цену, то у "гибрида" есть все шансы на успех в Китае.