Почему автомобили «кипят» в пробках

Эксперты портала «Автовзгляд» привели 5 самых распространённых причин «закипания» автомобилей в пробках.

Как правило, к «тепловому удару» приводят неисправности в системе охлаждения.

В первую очередь, уверяют опытные автовладельцы, водитель должен насторожиться, если не срабатывает вентилятор. Это может произойти вследствие выхода из строя датчика температуры двигателя. Если не устранить неполадку сразу, мотор может перегреться. Обладатели старых отечественных автомобили решают эту проблему быстро: соединяют контакты вентилятора с питанием напрямую, чтобы он работал постоянно.

Однако в современных машинах этот «фокус» вряд ли удастся повторить.

На втором по популярности месте — утечка антифриза. Её могут спровоцировать прохудившиеся резиновые патрубки, которые обычно рассыхаются и трескаются после зимних морозов. Также течь резиновые шланги могут дать из-за изношенных хомутов и прокладок.

Ещё одна распространённая причина «закипания» — загрязнённый термостат, который может заклинит в самый неподходящий момент. Эта деталь обеспечивает непрерывную циркуляцию охлаждающей жидкости, поэтому специалисты советуют отслеживать её работоспособность.

Загрязнённый радиатор также может нарушить планы водителя на текущий день. Грязь, забившаяся в полости агрегата, мешает нормальной теплопроводности в системе охлаждения, поэтому эксперты настоятельно рекомендуют чистить радиатор не менее одного раза в два года.

Наконец, мотор может закипеть из-за некачественной охлаждающей жидкости. Контрафакт, по словам специалистов, под воздействием высоких температур расслаивается и даёт обильный осадок прямо внутри системы, засоряя каналы. Поэтому опытные водители советуют использовать только сертифицированные жидкости и обязательно менять их раз в год.