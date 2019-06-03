Россияне стали отказываться от дизельных автомобилей

Российские автомобилисты стали отказываться от эксплуатации дизельных автомобилей, сообщает «Российская газета».

В последние годы доля дизельных машин на российском рынке неуклонно росла: с 2% в 2006 году до 8,2% в 2018-м. Однако в 2019 году россияне приобрели 29,5 тыс. новых машин на солярке — это на 3% меньше, чем годом ранее, отмечает издание.

Эксперты связывают падение спроса на дизельные авто с рядом факторов. Во-первых, дизельные машины в России никогда не пользовались спросом. У автолюбителей существовало предубеждение против таких автомобилей: дизельные двигатели считают шумными и сложными в обслуживании, а само топливо подвержено замерзанию в холодное время года. При этом дизельные двигатели имеют ряд преимуществ перед бензиновыми: больший крутящий момент на низких оборотах, меньший расход топлива, а также возможность проехать большее расстояние на одном баке.

Во-вторых, содержание дизельного автомобиля становится все дороже для его владельца.

«Дизелей и завозят меньше, и стоят они дороже. А люди у нас сейчас стараются экономить и не переплачивать», — считает директор компании "ПодборАвто" Денис Еременко.

Эксперты также отмечают высокие цены на топливо и дорогой ремонт дизельных машин.