Great Wall представил лакшери-пикап с намеком на Tundra

Стартовавший в китайском Шэньчжэне автосалон ориентирован, в первую очередь, на домашний рынок, но некоторые новинки представляют глобальный интерес. Например, компания Great Wall продемонстрировала новый пикап P-Series.

Модель позиционируется в качестве международной с организацией продаж на разных рынках, являясь не только наиболее габаритным, но и дорогостоящим автомобилем китайского производителя. Внешность пикапа выделяется брутальностью и обилием хрома, а в салоне применены качественные материалы отделки. Стоит отметить, что передняя часть новинки очень напоминает знаменитую Toyota Tundra.

Новый Great Wall P-Series станет обладателем нескольких версий. Если базовые образцы получат рессоры задней подвески и одну ведущую пару колес, то топовые версии многорычажную подвеску, полный привод и блокировку дифференциалов для повышения проходимости на бездорожье.

Известно, что пикап станет обладателем мощных турбированных силовых агрегатов с отдачей 180-240 «лошадей», в том числе дизельных. Они будут работать в паре с «механикой» или современным восьмиступенчатым «автоматом».

В Great Wall отметили, что при создании пикапа использована совершенно новая платформа, позволяющая провести электрификацию автомобиля, а также интегрировать в него возможности автономного управления третьего поколения.

Ожидается, что начальная цена Great Wall P-Series на китайском рынке будет начинаться со 110 тысяч юаней или немногим более 1 миллиона рублей. С высокой долей вероятности увидеть пикап можно будет и на российском рынке.