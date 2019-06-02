Одноместному Porsche не суждено было стать серийным

В 2015 году компания Porsche построила на базе 981 Boxster лёгкий спортивный автомобиль для хилклаймбинга, который должен был стать современной интерпретацией модели 909 Bergspyder 1968 года. Но история распорядилась иначе и бело-зелёный спидстер так и не встал на конвейер.

В 1968 году Porsche выпустила облегчённый одноместный спидстер 909 Bergspyder, разработанный специально для хилклаймбинга, или соревнований по скоростному подъёму на холм. Он носил бело-зелёную ливрею и мог похвастать снаряжённой массой всего 384 килограмма. «909-й» выпускался недолго, но имя Bergspyder ещё должно было возродиться.

В 2015 году топ-менеджеры Porsche поручили инженерам построить особый спорткар на базе модели 981 Boxster. По их задумке, он должен был стать «более радикальным и бескомпромиссным», будучи при этом максимально лёгким и предельно минималистичным. Результатом стал 981 Bergspyder, который тоже носит бело-зелёную ливрею — почти как в 1960-х.

Одноместный спидстер без крыши, ветрового стекла и даже дверных ручек, 981 Bergspyder из всех удобств предлагал только съёмную крышу из искусственной кожи. Зато интерьер, включая сиденье, он унаследовал от 918 Spyder. На месте пассажира располагался отсек для шлема и багажа. С места до 100 км/ч он разгонялся ровно за 4 секунды.

Porsche 981 Bergspyder мог бы стать серийным, но особенности законодательства в некоторых странах не позволяли причислить его к дорожным автомобилям, а значит, и перспективы продаж в таком случае были весьма туманны. Исходя из этого, немцы поставили на спидстере крест. Благо, современный 911 Speedster в стиле 1950-х всё-таки пошёл в серию.