Американец огородил автомобиль каршеринга забором

Таким образом мужчина решил наказать оператора каршеринга из-за пользователя, припарковавшего машину на подъездной дороже у его дома.

Житель Сиетла Дэн Смит обнаружил на подъездной дорожке своего частного дома каршеринговый Mercedes CLA. Поиски пользователя, припарковавшегося авто столь наглым образом, как и обращение к оператору каршеринга Car2Go, не дали никаких результатов. Более того, фирмы, представляющие услуги эвакуации автомобилей, отказывались забирать каршеринговую машину без разрешения от полиции. В полиции в свою очередь Смиту рекомендовали вызвать эвакуатор. Когда круг замкнулся, мужчина был вынужден прибегнуть к радикальным мерам.

Смит установил вокруг Mercedes CLA ограду из деревянных досок, из-за которой ни один пользователь не мог взять автомобиль. Убрать забор Смит готов только при соблюдении нескольких условий: если Car2Go заплатит ему по 65 долларов за каждый день "незаконного ведения бизнеса на частной территории", возместит 300 долларов, потраченные на возведение ограды, и 500 долларов за моральный ущерб. Мужчина подчеркнул, что действует строго в рамках закона.

Представители Car2Go на выдвинутые Смитом условия не согласились и обратились в полицию. Юристы компании настаивают, что на подъездной дороже нет знаков о том, что это частная территория. Смит на это парировал, что площадка у частного дома априори является таковой. Противостояние продолжается до сих пор, и, по словам самого мужчины, "юридическая битва" может затянуться на пять лет.

Напомним, в Москве проблема каршеринговых машин и парковок стоит также остро. Например, арендованные автомобили часто оставляют в зоне парковки со знаком 8.9.1 "Стоянка только для владельцев парковочных разрешений". Этим возмутился один из столичных водителей, который обратился за разъяснением к московскому дептрансу. В ведомстве подтвердили: действительно, по закону на этих места можно оставлять автомобили каршеринга.