Kia Soul резко подорожал в России после обновления

В понедельник Kia объявила официальный старт продаж хэтчбека Kia Soul третьей генерации. Со сменой поколения модель подорожала и теперь стоит больше 1 млн рублей.

Модель Soul появилась в автосалонах в 11 комплектациях, в том числе в спортивном исполнении GT Line, а также с тремя вариантами моторов и тремя трансмиссиями. Кроссовер доступен с 1,6-литровым "атмосферником" MPV (123 л.с.), который сочетается с 6-ступенчатыми "механикой" либо с "автоматом", а также 2,0 MPI (150 л. с.). Самый мощный вариант комплектуется 200-сильным 1,6 T-GDI. Трансмиссия — 6-диапазонный "автомат" для двухлитрового агрегата и 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями для 1,6 T-GDI.

Стандартно новый Soul оснащается системой курсовой устойчивости, дисковыми тормозами на всех колесах, шестью подушками безопасности, ассистентом старта на подъеме НАС и системой мониторинга давления в шинах TPMS. Цены варьируются от 1,03 млн рублей до 1,63 млн рублей. Для сравнения, предыдущий Soul можно было купить за 822 тыс. рублей за версию с мотором 1.6 л и механической коробкой передач.

Ранее стало известно, что в 2020 году Kia привезет в Россию новую модель класса B-SUV. Об автомобиле известно, что, в зависимости от рынка, он будет комплектоваться двухлитровым "атмосферником" и турбированным объемом 1,6 л, знакомым по Kia Soul и Forte, а также 1,4-литровым наддувным агрегатом в сочетании с преселективным "роботом". Ранее выяснилось, что в США эта модель появится под названием Seltos.