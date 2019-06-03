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Kia Soul резко подорожал 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: Авторамблер
Третье по счёту поколение автомобилей Kia Soul, которые официально начали продаваться в России с 3 июня, удивило автолюбителей резко возросшей стоимостью модели. Новая машина обойдётся поклонникам марки более, чем в 1 миллион рублей, сообщается в пресс-релизе компании Kia.
Пресс-служба отмечает, что новая поступила в российские автосалоны в 11 комплектациях, в том числе в спортивной модификации GT Line. Авто предполагает три варианта моторов и три трансмиссии. Одна из «экономичных» комплектаций предполагает наличие 123-сильного двигателя объёмом 1,6 литра в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или АКПП. 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями предлагается для машин с 2-литровым мотором, оснащённым 150-ю «лошадьми». Наконец, самый мощный 200-сильный агрегат 1,6 литра предполагает наличие 6-диапазонной автоматической коробки передач.
Kia Soul по-прежнему оснащена только передним приводом. Новая версия модели получила дополнительно систему курсовой устойчивости, дисковые тормоза на все четыре колеса, шесть подушек безопасности, ассистент старта на подъёме, а также систему мониторинга давления в шинах.
Отмечается, что за третье поколение Soul поклонникам марки придётся выложить сумму, начинающуюся от 1,03 млн рублей. Авто в полной комплектации обойдётся в 1,63 млн рублей. Примечательно, что стоимость авто второго поколения начиналась от 822 тысяч рублей.
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Автоновости , Kia , Kia Soul
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