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Для нового Volkswagen Golf R режим Drift Mode будет недоступен 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Motor1
Совсем скоро состоится официальная премьера нового восьмого поколения Volkswagen Golf, а пока идут многочисленные споры о том, чем же порадует новая линейка R.
Режим дрифта является бесплатной технологией, он исходит от используемых систем привода, а в VW этого не будет. Новая версия R будет без электрификации. Мощность двигателя составит 300 л.с., но если довести ее до 400 л.с., то потребуются дополнительные финансовые вложение, это повлечет за собой увеличение конечной стоимости автомобиля, а она не должна составлять более 50 тысяч евро.
Новинку очень ждут на рынке, сообщается, что в ней будет воплощены самые современные разработки в области ходовой части и оснащения. Также немало изменений произойдет во внешнем виде и в оформлении интерьера, значительно увеличится оснащение топовых версий, появится немало опций.
Текущее поколение Volkswagen Golf R комплектуется 2-литровым мотором мощностью в 296 л.с., он работает с 6-ступенчатой механикой или автоматической коробкой с двумя сцеплениями. Для разгона до первой сотни потребуется всего 5 секунд.
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Автоновости , Volkswagen Golf , Volkswagen
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